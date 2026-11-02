В Брисбене, Австралия, община Логана собралась на молчаливое поминовение 19-летней Ваны-Риз Шустер-Тогиатау, умершей в больнице после стрельбы из автомобиля. Как сообщает ABC News, участники собрания оставляли цветы и послания у дерева в парке Мендью.

Стрельба возле отеля

Шустер-Тогиатау, проживавшая в Джимбумбе, получила ранения головы и шеи 24 октября возле Fitzys Loganholme. Не менее шести пуль были выпущены из автомобиля в сторону людей, собравшихся снаружи у отеля.

Во время нападения также были ранены трое мужчин в возрасте от 27 до 38 лет.

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Расследование продолжается

Мэр Логана Джон Рейвен присоединился к поминовению и возложил цветы. Сбор средств для семьи Шустер-Тогиатау, начатый на прошлой неделе, уже собрал более 76 тысяч долларов.

Полиция пока не установила лиц, причастных к стрельбе, однако сообщила, что рассматривает несколько направлений расследования. На прошлой неделе детектив-инспектор Иан Галпин заявил, что к расследованию привлекли более 80 детективов.

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