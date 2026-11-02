Иранские переговорщики покинули Доху в Катаре после контактов с катарскими посредниками по поводу прекращения войны с Соединенными Штатами. Проект предложения циркулирует, также возможна следующая встреча, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

По его словам, иранская делегация уехала в воскресенье не из-за трудностей во время переговоров. Чиновник не привел подробностей о содержании проекта предложения.

Семишаговый план Ирана

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что основой контактов является план из семи этапов, который Тегеран подготовил в сентябре. План предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение военно-морской блокады Ирана со стороны США.

По словам Багаи, Тегеран предлагает реализовать этот план быстрее в рамках возможной договоренности. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади находился в Дохе, чтобы содействовать обмену сообщениями с Вашингтоном через катарских посредников.

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Условия Тегерана и позиция США

Багаи заявил, что, по мнению Тегерана, окончательное соглашение, открытие и безопасность Ормузского пролива возможны только после прекращения американской военно-морской блокады и учета требований Ирана.

Первоначальное предложение Ирана отверг президент США Дональд Трамп. Он также заявлял, что Соединенные Штаты не будут наносить новые удары по Ирану до промежуточных выборов в США, называл переговоры продуктивными, но не исключал дальнейших военных действий.

Новый раунд дипломатических контактов проходит на фоне опасений относительно возможной эскалации после промежуточных выборов в США. Багаи заявил, что Тегеран не ожидает, что выборы приведут к появлению «новых США».

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