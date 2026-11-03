В Израиле председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Сольберг, отклонил требование партии «Ликуд» провести брифинг по подозрениям во внешнем вмешательстве до утверждения и публикации итогов парламентских выборов. Как сообщает Jerusalem Post, Сольберг заявил, что парламентское большинство Кнессета предыдущего созыва не имеет полномочий задерживать публикацию результатов.

Публикацию результатов нельзя заблокировать

В письме представителю «Ликуда» и заместителю председателя комиссии Илану Бомбаху Сольберг подчеркнул, что результаты выборов не зависят от согласия большинства в завершающем работу Кнессете. По его словам, толкование полномочий комиссии как права блокировать обнародование результатов противоречило бы фундаментальным демократическим принципам, поскольку фактически продлевало бы срок полномочий предыдущего состава парламента.

Сольберг сослался на статью 11 Основного закона о Кнессете, предусматривающую публикацию результатов в официальном вестнике в течение восьми дней после голосования. Он отметил, что председатель ЦИК и его заместители должны подсчитать действительные голоса и определить распределение мандатов по установленной законом формуле, а полный состав комиссии — утвердить эти расчеты. Комиссия не уполномочена аннулировать голоса, заменять результаты или отказываться от их публикации.

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Запрос «Ликуда» и подозрения во вмешательстве

Бомбах потребовал срочного заседания руководства ЦИК с участием главы службы внутренней безопасности «Шин Бет» Давида Зини до заседания, запланированного на среду. Он просил предоставить данные о подозрениях, ходе расследования и его выводах, заявляя, что члены комиссии не могут согласиться на публикацию результатов без этой информации.

Сольберг ответил, что такой брифинг не входит в компетенцию руководства или пленума ЦИК, а раскрытие дополнительных сведений могло бы навредить расследованию. По его словам, проверку проводят «Шин Бет», полиция и прокуратура. Ранее «Ликуд» обвинял арабские партии в якобы «краже» выборов, однако полиция заявляла, что не имеет следственных или разведывательных оснований для подтверждения более широких заявлений о краже голосования.

После завершения подсчета блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места, не набрав парламентского большинства. Официальные результаты должны быть опубликованы и переданы президенту Ицхаку Герцогу в среду.

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