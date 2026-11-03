在以色列，中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔贝格驳回了利库德集团提出的要求，即在批准和公布议会选举结果前，就涉嫌外部干预举行简报会。据《耶路撒冷邮报》报道，索尔贝格表示，上届议会中占多数的阵营无权延迟公布结果。

结果公布不能被阻止

索尔贝格在致利库德集团代表、委员会副主席伊兰·邦巴赫的信中强调，选举结果不取决于即将结束任期的议会中多数派的同意。他表示，将委员会的权限解释为有权阻止公布结果，将违背基本民主原则，因为这实际上会延长上一届议会的任期。

索尔贝格援引《以色列议会基本法》第11条，该条规定投票后八天内应在官方公报上公布结果。他指出，中央选举委员会主席及其副手必须清点有效选票，并根据法律规定的公式确定议席分配，而委员会全体成员则须批准这些计算结果。委员会无权废除选票、更改结果或拒绝公布结果。

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利库德集团的请求及干预嫌疑

邦巴赫要求在定于周三举行的会议前，紧急召开中央选举委员会领导层会议，并由内部安全机构辛贝特局长达维德·齐尼参加。他要求提供有关嫌疑、调查进展及其结论的数据，并称委员会成员在没有这些信息的情况下无法同意公布结果。

索尔贝格回应称，此类简报不属于中央选举委员会领导层或全体会议的职权范围，披露更多信息可能会损害调查。他表示，辛贝特、警方和检方正在进行调查。此前，利库德集团指控阿拉伯政党涉嫌“窃取”选举，但警方表示，没有调查或情报依据来证实有关窃取投票的更广泛说法。

计票结束后，总理本雅明·内塔尼亚胡所属阵营获得53个席位，未能取得议会多数。官方结果将于周三公布并提交给总统伊萨克·赫尔佐格。

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