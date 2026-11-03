巴基斯坦法院向四名PTI领导人批准逮捕前保释——Dawn

巴基斯坦伊斯兰堡反恐法院向巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-i-Insaf，PTI）的四名领导人批准逮捕前保释，相关案件涉及11月26日的抗议活动及最高法院外的示威。Dawn报道。

对四名政治人物的裁决

法院批准了阿萨德·凯瑟、阿提夫·汗、拉蒂夫·霍萨和费萨尔·阿明·甘达普尔提交的新保释申请。他们每人必须提供5000巴基斯坦卢比的担保。

根据裁决，凯瑟在九起案件中获得保释，汗在四起案件中获得保释，霍萨在三起案件中获得保释，甘达普尔在六起案件中获得保释。此前，法院因他们多次未出席听证会而驳回了其逮捕前保释申请。随后，这些政治人物提交了新的申请，法院在听取其律师陈述后予以批准。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关会见伊姆兰·汗的诉讼

与此同时，伊斯兰堡高等法院已将全国对话委员会成员提起的诉讼听证会定于11月5日举行。他们请求获准会见被关押在阿迪亚拉监狱的PTI创始人伊姆兰·汗及其妻子布什拉·比比。

该诉讼由前联邦部长法瓦德·乔杜里、前信德省省长伊姆兰·伊斯梅尔、马哈茂德·巴基·毛尔维和大律师穆罕默德·阿里·汗·赛义夫提起。该案列明的被告为内政部秘书、旁遮普省内政部秘书和阿迪亚拉监狱监狱长。

关注我们在