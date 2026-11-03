Антитеррористический суд в Исламабаде, Пакистан, предоставил залог до ареста четырем лидерам партии Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) по делам, связанным с протестом 26 ноября и демонстрацией у Верховного суда. Об этом сообщает Dawn.

Решение по четырем политикам

Суд удовлетворил новые ходатайства о залоге Асада Кайсера, Атифа Хана, Латифа Хосы и Фейсала Амина Гандапура. Каждый из них должен предоставить поручительство на сумму 5 тысяч пакистанских рупий.

Согласно постановлению, Кайсер получил залог по девяти делам, Хан — по четырем, Хоса — по трем, а Гандапур — по шести. Ранее суд отклонил их ходатайства о залоге до ареста из-за неоднократной неявки на заседания. После этого политики подали новые заявления, которые суд удовлетворил после выступлений их адвокатов.

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Иск относительно встречи с Имраном Ханом

В то же время Высокий суд Исламабада назначил на 5 ноября слушание по иску членов Национального комитета диалога. Они просят разрешить им встретиться с основателем PTI Имраном Ханом и его женой Бушрой Биби, которые находятся в тюрьме Адиала.

Иск подали бывший федеральный министр Фавад Чаудри, бывший губернатор Синда Имран Исмаил, Махмуд Баки Молви и барристер Мухаммад Али Хан Саиф. Ответчиками по делу указаны секретарь Министерства внутренних дел, секретарь Министерства внутренних дел Пенджаба и начальник тюрьмы Адиала.

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