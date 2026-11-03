Sąd antyterrorystyczny w Islamabadzie w Pakistanie przyznał kaucję przed aresztowaniem czterem liderom partii Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) w sprawach związanych z protestem z 26 listopada oraz demonstracją przed Sądem Najwyższym. Informuje o tym Dawn.

Decyzja w sprawie czterech polityków

Sąd uwzględnił nowe wnioski o kaucję złożone przez Asada Qaisera, Atifa Khana, Latifa Khosę i Faisala Amina Gandapura. Każdy z nich musi przedstawić poręczenie w wysokości 5 tys. pakistańskich rupii.

Zgodnie z orzeczeniem Qaiser otrzymał kaucję w dziewięciu sprawach, Khan — w czterech, Khosa — w trzech, a Gandapur — w sześciu. Wcześniej sąd oddalił ich wnioski o kaucję przed aresztowaniem z powodu powtarzającej się nieobecności na rozprawach. Następnie politycy złożyli nowe wnioski, które sąd uwzględnił po wystąpieniach ich prawników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozew dotyczący spotkania z Imranem Khanem

Tymczasem Wysoki Sąd w Islamabadzie wyznaczył na 5 listopada rozprawę w sprawie pozwu członków Narodowego Komitetu Dialogu. Proszą oni o zgodę na spotkanie z założycielem PTI Imranem Khanem i jego żoną Bushrą Bibi, którzy przebywają w więzieniu Adiala.

Pozew złożyli były minister federalny Fawad Chaudhry, były gubernator Sindhu Imran Ismail, Mahmood Baqi Moulvi oraz barrister Muhammad Ali Khan Saif. Jako pozwanych w sprawie wskazano sekretarza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sekretarza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pendżabu oraz naczelnika więzienia Adiala.

Czytaj nas na