W Izraelu przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, sędzia Noam Solberg, odrzucił żądanie partii Likud dotyczące przeprowadzenia briefingu na temat podejrzeń o ingerencję zewnętrzną przed zatwierdzeniem i opublikowaniem wyników wyborów parlamentarnych. Jak informuje Jerusalem Post, Solberg oświadczył, że większość parlamentarna Knesetu poprzedniej kadencji nie ma uprawnień do opóźniania publikacji wyników.

Publikacji wyników nie można zablokować

W liście do przedstawiciela Likudu i zastępcy przewodniczącego komisji Ilana Bombacha Solberg podkreślił, że wyniki wyborów nie zależą od zgody większości w kończącym pracę Knesecie. Jego zdaniem interpretowanie kompetencji komisji jako prawa do blokowania publikacji wyników byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami demokratycznymi, ponieważ faktycznie przedłużałoby kadencję poprzedniego składu parlamentu.

Solberg powołał się na artykuł 11 Ustawy Zasadniczej o Knesecie, który przewiduje publikację wyników w oficjalnym biuletynie w ciągu ośmiu dni po głosowaniu. Zaznaczył, że przewodniczący CKW i jego zastępcy muszą policzyć ważne głosy oraz ustalić podział mandatów według formuły określonej ustawą, a pełny skład komisji ma zatwierdzić te wyliczenia. Komisja nie jest uprawniona do unieważniania głosów, zastępowania wyników ani odmowy ich publikacji.

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Wniosek Likudu i podejrzenia o ingerencję

Bombach zażądał pilnego posiedzenia kierownictwa CKW z udziałem szefa służby bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, Davida Ziniego, przed posiedzeniem zaplanowanym na środę. Poprosił o przedstawienie danych dotyczących podejrzeń, przebiegu śledztwa i jego wniosków, twierdząc, że członkowie komisji nie mogą wyrazić zgody na publikację wyników bez tych informacji.

Solberg odpowiedział, że taki briefing nie należy do kompetencji kierownictwa ani plenum CKW, a ujawnienie dodatkowych informacji mogłoby zaszkodzić śledztwu. Według niego postępowanie prowadzą Szin Bet, policja i prokuratura. Wcześniej Likud oskarżał arabskie partie o rzekomą „kradzież” wyborów, jednak policja oświadczyła, że nie ma podstaw śledczych ani wywiadowczych do potwierdzenia szerszych twierdzeń o kradzieży głosowania.

Po zakończeniu liczenia blok premiera Binjamina Netanjahu zdobył 53 mandaty, nie uzyskując większości parlamentarnej. Oficjalne wyniki mają zostać opublikowane i przekazane prezydentowi Icchakowi Herzogowi w środę.

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