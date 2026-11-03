澳大利亚高等法院已开始审理Reddit针对禁止16岁以下人员使用社交媒体的立法禁令提出的诉讼。该公司称，这一限制缩减了青少年获得默示保障的政治交流自由，《卫报》报道。

Reddit的论点

Reddit代表佩里·赫茨费尔德向法院表示，澳大利亚政府于2024年在一周内提出并通过了该法案，仅给予24小时提交意见。他认为，这一程序导致了考虑不周且范围过宽的立法。

赫茨费尔德称，2021年的议会调查并未建议实施禁令。当时的网络安全专员也警告说，这将是一种粗糙的做法。在eSafety监管机构表示将把该平台列入禁令适用服务清单后，Reddit于2025年底对该法律提出挑战。

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对青少年的限制

3月，通信部长阿妮卡·韦尔斯出台了用于界定社交媒体的补充规则。标准包括面向已登录用户的功能、推荐算法或无限滚动信息流。

该禁令于去年12月生效。此后，十个平台暂停或停用了超过500万个账户，这些平台认为这些账户属于16岁以下用户。名单包括Snapchat、TikTok、YouTube、Facebook、Instagram、Reddit、Kick、X、Twitch和Threads。

Reddit指出，青少年可以在没有账户的情况下浏览内容，但无法创建帖子、评论或评价发布内容，包括在r/Australia等社区中。本周，法院还将审理Digital Freedom Project提出的挑战，该项目由新南威尔士州议会自由意志党议员约翰·拉迪克领导。

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