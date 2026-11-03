Wysoki Trybunał Australii rozpoczął rozpatrywanie pozwu Reddit przeciwko ustawowemu zakazowi korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Firma twierdzi, że ograniczenie zawęża pośrednio gwarantowaną wolność komunikacji politycznej nastolatków, informuje The Guardian.

Argumenty Reddit

Przedstawiciel Reddit, Perry Herzfeld, powiedział sądowi, że rząd Australii w 2024 roku wniósł i uchwalił projekt ustawy w ciągu tygodnia, dając tylko 24 godziny na zgłaszanie uwag. Jego zdaniem taki tryb doprowadził do powstania nieprzemyślanego i zbyt szerokiego ustawodawstwa.

Według Herzfelda dochodzenie parlamentarne z 2021 roku nie zalecało wprowadzenia zakazu. Ówczesny komisarz ds. bezpieczeństwa w internecie również ostrzegał, że byłoby to toporne podejście. Reddit zaskarżył ustawę pod koniec 2025 roku po tym, jak regulator eSafety poinformował o włączeniu platformy do listy usług objętych zakazem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dla nastolatków

W marcu minister komunikacji Anika Wells wprowadziła dodatkowe zasady określania, czym są media społecznościowe. Wśród kryteriów znajdują się funkcje dla zalogowanych użytkowników, algorytmy rekomendacyjne lub nieskończone przewijanie kanału.

Zakaz wszedł w życie w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu dziesięć platform zawiesiło lub dezaktywowało ponad 5 mln kont, które ich zdaniem należały do użytkowników poniżej 16. roku życia. Na liście znajdują się Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Kick, X, Twitch i Threads.

Reddit zaznacza, że nastolatki mogą przeglądać materiały bez konta, jednak nie mogą tworzyć postów, komentować ani oceniać publikacji, w tym w społecznościach takich jak r/Australia. W tym tygodniu sąd rozpatrzy również zaskarżenie Digital Freedom Project, któremu przewodzi John Ruddick, deputowany Libertariańskiej Partii w parlamencie Nowej Południowej Walii.

Czytaj nas na