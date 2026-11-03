Высокий суд Австралии начал рассмотрение иска Reddit против законодательного запрета на использование социальных сетей лицами младше 16 лет. Компания утверждает, что ограничение сужает косвенно гарантированную свободу политической коммуникации для подростков, сообщает The Guardian.

Аргументы Reddit

Представитель Reddit Перри Герцфельд заявил суду, что правительство Австралии в 2024 году внесло и приняло законопроект в течение недели, предоставив лишь 24 часа для подачи предложений. По его мнению, такой порядок привел к появлению непродуманного и слишком широкого законодательства.

По словам Герцфельда, парламентское расследование 2021 года не рекомендовало вводить запрет. Тогдашний комиссар по онлайн-безопасности также предупреждал, что это будет грубым подходом. Reddit оспорил закон в конце 2025 года после того, как регулятор eSafety сообщил о включении платформы в перечень сервисов, на которые распространяется запрет.

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Ограничения для подростков

В марте министр коммуникаций Аника Уэллс ввела дополнительные правила для определения социальных сетей. Среди критериев — функции для авторизованных пользователей, рекомендательные алгоритмы или бесконечная прокрутка ленты.

Запрет вступил в силу в декабре прошлого года. С тех пор десять платформ приостановили или деактивировали более 5 млн аккаунтов, которые, по их мнению, принадлежали пользователям младше 16 лет. В перечень входят Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit, Kick, X, Twitch и Threads.

Reddit отмечает, что подростки могут просматривать материалы без учетной записи, однако не могут создавать публикации, комментировать или оценивать посты, в том числе в сообществах вроде r/Australia. На этой неделе суд также рассмотрит жалобу Digital Freedom Project, который возглавляет депутат от Либертарианской партии в парламенте Нового Южного Уэльса Джон Раддик.

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