Аэрокосмический и оборонный концерн Leonardo по итогам первых девяти месяцев 2026 года увеличил скорректированную чистую прибыль на 74% — до 812 млн евро. Компания также повысила прогноз объема заказов на весь 2026 год до 29,5 млрд евро, сообщает ANSA English.

Рост выручки и заказов

Выручка Leonardo выросла на 14% и достигла 15,3 млрд евро. Показатель EBITA увеличился на 38% — до 1,3 млрд евро. Объем новых заказов вырос на 28%, до 23,3 млрд евро, а портфель заказов впервые превысил 60 млрд евро, достигнув 60,4 млрд евро.

Чистая прибыль компании составила 792 млн евро, что на 7,75% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В третьем квартале чистая прибыль Leonardo выросла со 193 млн до 336 млн евро, выручка — с 4,5 млрд до 5,3 млрд евро, а EBITA — с 364 млн до 521 млн евро.

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Консолидация Iveco Defence Vehicles

С учетом консолидации Iveco Defence Vehicles портфель заказов Leonardo вырос до 60,4 млрд евро. Без учета вклада этого бизнеса, приобретенного в марте, и на сопоставимой основе заказы компании выросли на 22,4%, портфель заказов — на 15,2%, выручка — на 9%, EBITA — на 29,2%, а операционный денежный поток — на 105,2%.

Чистый долг группы вырос на 43,8% — до 3,325 млрд евро. В Leonardo объяснили это затратами на приобретение бизнеса IDV на сумму около 1,6 млрд евро. Генеральный директор Лоренцо Мариани заявил, что результаты за девять месяцев подтверждают выбранный компанией курс развития, в частности расширение производственных возможностей, цифровизацию платформ, промышленные партнерства и целевые слияния и поглощения.

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