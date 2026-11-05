莱昂纳多上调2026年订单预测——ANSA English

航空航天与防务集团莱昂纳多2026年前九个月调整后净利润增长74%，达到8.12亿欧元。该公司还将2026年全年订单额预测上调至295亿欧元，ANSA English报道。

营收和订单增长

莱昂纳多的营收增长14%，达到153亿欧元。EBITA增长38%，达到13亿欧元。新订单额增长28%，达到233亿欧元；订单储备首次超过600亿欧元，达到604亿欧元。

该公司净利润为7.92亿欧元，较上年同期增长7.75%。第三季度，莱昂纳多的净利润从1.93亿欧元增至3.36亿欧元，营收从45亿欧元增至53亿欧元，EBITA从3.64亿欧元增至5.21亿欧元。

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依维柯防务车辆的并表

计入依维柯防务车辆的并表后，莱昂纳多的订单储备增至604亿欧元。若不计入这项于3月收购的业务所带来的贡献，并按可比口径计算，该公司的订单增长22.4%，订单储备增长15.2%，营收增长9%，EBITA增长29.2%，运营现金流增长105.2%。

集团净债务增长43.8%，达到33.25亿欧元。莱昂纳多表示，这是由于收购IDV业务的成本约为16亿欧元。首席执行官洛伦佐·马里亚尼表示，前九个月的业绩确认了公司既定的发展方向，包括扩大生产能力、平台数字化、产业合作伙伴关系以及有针对性的并购。

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