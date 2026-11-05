Koncern lotniczo-kosmiczny i obronny Leonardo zwiększył skorygowany zysk netto o 74% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku, do 812 mln euro. Spółka podniosła również prognozę wartości zamówień na cały 2026 rok do 29,5 mld euro, poinformowała ANSA English.

Wzrost przychodów i zamówień

Przychody Leonardo wzrosły o 14% i osiągnęły 15,3 mld euro. Wskaźnik EBITA zwiększył się o 38%, do 1,3 mld euro. Wartość nowych zamówień wzrosła o 28%, do 23,3 mld euro, a portfel zamówień po raz pierwszy przekroczył 60 mld euro, osiągając 60,4 mld euro.

Zysk netto spółki wyniósł 792 mln euro, czyli o 7,75% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W trzecim kwartale zysk netto Leonardo wzrósł z 193 mln do 336 mln euro, przychody — z 4,5 mld do 5,3 mld euro, a EBITA — z 364 mln do 521 mln euro.

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Konsolidacja Iveco Defence Vehicles

Z uwzględnieniem konsolidacji Iveco Defence Vehicles portfel zamówień Leonardo wzrósł do 60,4 mld euro. Bez uwzględnienia wkładu tego biznesu, nabytego w marcu, oraz na porównywalnej bazie zamówienia spółki wzrosły o 22,4%, portfel zamówień — o 15,2%, przychody — o 9%, EBITA — o 29,2%, a operacyjne przepływy pieniężne — o 105,2%.

Zadłużenie netto grupy wzrosło o 43,8%, do 3,325 mld euro. Leonardo wyjaśniło to kosztami nabycia biznesu IDV w wysokości około 1,6 mld euro. Dyrektor generalny Lorenzo Mariani oświadczył, że wyniki za dziewięć miesięcy potwierdzają obrany przez spółkę kierunek rozwoju, w tym rozbudowę możliwości produkcyjnych, cyfryzację platform, partnerstwa przemysłowe oraz ukierunkowane fuzje i przejęcia.

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