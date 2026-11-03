The Wall Street Journal в понедельник сообщила со ссылкой на американских должностных лиц, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм. Об этом пишет Jerusalem Post.

Сообщение WSJ

WSJ сослалась на американских должностных лиц. Центральное командование США не ответило сразу на запрос Jerusalem Post о комментарии.

Jerusalem Post воспроизвела информацию WSJ, не приводя дополнительных подтверждений. В материале также не уточняются обстоятельства удара и его возможные последствия.

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Звуки взрывов на острове

Ранее в тот же понедельник иранское государственное агентство IRNA сообщило о звуках взрывов на Кешме. Jerusalem Post не устанавливает связи между этим сообщением и данными WSJ об ударе.

Издание охарактеризовало ситуацию как развивающуюся. Информация об ударе основывается на данных американских должностных лиц, которых цитирует WSJ, тогда как сообщение IRNA приведено как отдельная информация о звуках взрывов.

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