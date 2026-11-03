WSJ повідомила про удар США по острову Кешм в Ірані — Jerusalem Post

The Wall Street Journal у понеділок повідомила з посиланням на американських посадовців, що США завдали удару по іранському острову Кешм. Про це пише Jerusalem Post.

Повідомлення WSJ

WSJ послалася на американських посадовців. Центральне командування США не відповіло одразу на запит Jerusalem Post про коментар.

Jerusalem Post відтворило інформацію WSJ, не наводячи додаткових підтверджень. У матеріалі також не уточнюються обставини удару та його можливі наслідки.

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Звуки вибухів на острові

Раніше того ж понеділка іранське державне агентство IRNA повідомило про звуки вибухів на Кешмі. Jerusalem Post не встановлює зв'язку між цим повідомленням та даними WSJ про удар.

Видання охарактеризувало ситуацію як таку, що розвивається. Інформація про удар ґрунтується на даних американських посадовців, яких цитує WSJ, тоді як повідомлення IRNA наведено як окрему інформацію про звуки вибухів.

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