„The Wall Street Journal” poinformował w poniedziałek, powołując się na amerykańskich urzędników, że USA przeprowadziły uderzenie na irańską wyspę Keszm. Pisze o tym „Jerusalem Post”.

Doniesienie WSJ

WSJ powołał się na amerykańskich urzędników. Centralne Dowództwo USA nie odpowiedziało od razu na prośbę „Jerusalem Post” o komentarz.

„Jerusalem Post” przytoczył informacje WSJ, nie przedstawiając dodatkowego potwierdzenia. W materiale nie sprecyzowano również okoliczności uderzenia ani jego możliwych skutków.

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Odgłosy eksplozji na wyspie

Wcześniej tego samego poniedziałku irańska państwowa agencja IRNA poinformowała o odgłosach eksplozji na Keszm. „Jerusalem Post” nie ustala związku między tym doniesieniem a informacjami WSJ o uderzeniu.

Gazeta określiła sytuację jako rozwijającą się. Informacje o uderzeniu opierają się na danych amerykańskich urzędników cytowanych przez WSJ, podczas gdy komunikat IRNA przytoczono jako odrębną informację o odgłosach eksplozji.

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