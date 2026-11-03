Prezydent Awami National Party (ANP) w Beludżystanie Asghar Khan Achakzai został zwolniony z więzienia okręgowego w Chamanie w Pakistanie na mocy decyzji sądu. Jak informuje Dawn, sąd nakazał zwolnienie polityka po zakończeniu siedmiodniowego aresztu śledczego, wcześniej przyznanego policji.

Zwolnienie na mocy decyzji sądu

Achakzai kieruje strukturą Awami National Party w Beludżystanie. Został zwolniony z więzienia okręgowego w Chamanie po zakończeniu ustanowionego przez sąd siedmiodniowego okresu aresztu śledczego.

W publikacji nie sprecyzowano, jakie dokładnie czynności śledcze prowadzono w tym okresie. Jednocześnie zaznaczono, że po zakończeniu aresztu śledczego sąd nakazał zwolnienie Achakzaia z aresztu.

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Okoliczności zatrzymania

Polityk został zatrzymany w ubiegłym tygodniu po tym, jak lokalny sąd uchylił przyznane mu poręczenie przed aresztowaniem. Po uchyleniu tego środka zapobiegawczego Achakzai został skierowany do więzienia okręgowego w Chamanie.

Następnie sąd uwzględnił wniosek policji o siedmiodniowy areszt śledczy. Po upływie tego terminu decyzja sądu przewidywała jego zwolnienie z więzienia.

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