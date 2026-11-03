Президент ANP в Белуджистане Асгар Хан Ачакзай вышел из тюрьмы — Dawn
Президент Awami National Party (ANP) в Белуджистане Асгар Хан Ачакзай был освобождён из окружной тюрьмы Чамана в Пакистане по решению суда. Как сообщает Dawn, суд постановил освободить политика после завершения семидневного физического реманда, ранее предоставленного полиции.
Освобождение по решению суда
Ачакзай возглавляет отделение Awami National Party в Белуджистане. Его освободили из окружной тюрьмы Чамана после завершения установленного судом семидневного срока физического реманда.
В сообщении не уточняется, какие именно следственные действия проводились в этот период. В то же время отмечается, что после завершения реманда суд распорядился освободить Ачакзая из-под стражи.
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Предыстория задержания
Политика задержали на прошлой неделе после того, как местный суд отменил предоставленный ему залог до ареста. После отмены этой меры пресечения Ачакзая направили в окружную тюрьму Чамана.
Позднее суд удовлетворил ходатайство полиции о семидневном физическом реманде. После истечения этого срока судебное решение предусматривало его освобождение из тюрьмы.