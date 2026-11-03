W brazylijskim mieście Maringá silna burza powaliła drzewa i słupy energetyczne, zakłóciła ruch oraz pozbawiła dostępu do energii elektrycznej ponad 82,2 tysiąca punktów odbioru. W poniedziałek rano bez prądu pozostawało około 34% takich punktów w mieście, informuje Anadolu Agency, powołując się na Maringa Post.

Porywy wiatru do 81 km/h

Według Systemu Technologii Środowiskowych i Monitoringu stanu Parana, Simepar, porywy wiatru w Maringá osiągały 81 km/h. Od północy do godziny 6:15 spadło 39,8 mm opadów.

Powalone drzewa zablokowały drogi, uszkodziły zaparkowane samochody i spadły na ścianę kościoła. Nawałnica uszkodziła także budynki, dachy, sygnalizację świetlną i stację benzynową. Wśród poszkodowanych obiektów znalazła się siedziba miejskiej straży pożarnej.

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W mieście ogłoszono stan klęski publicznej

Burmistrz Maringá Silvio Barros ogłosił stan klęski publicznej, aby przyspieszyć działania nadzwyczajne i pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Do usuwania powalonych drzew, oczyszczania dróg i oceny szkód skierowano miejskie służby infrastruktury, utrzymania miasta i obrony cywilnej.

Władze wezwały mieszkańców, aby nie zbliżali się do powalonych drzew i uszkodzonych linii energetycznych ze względu na ryzyko porażenia prądem. Burza uszkodziła także domy i zakłóciła dostawy energii elektrycznej w innych gminach stanu Parana. Władze nadal oceniały szkody i koordynowały prace naprawcze.

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