Кандидат в президенты от Африканского конгресса действия (AAC) в Нигерии Омойеле Соворе опубликовал видео, которое, по его утверждению, показывает участников нападения на его команду в городе Адо-Экити, штат Экити. Он также заявил, что записи камер наблюдения ресторана Tawakalitu, где 30 октября произошёл инцидент, были удалены.

Видео и требование расследования

На опубликованном видео видны мужчины с мачете и палками во время конфронтации, а также человек в чёрном костюме, которого тащат. На месте также присутствовали посторонние наблюдатели. Соворе, являющийся издателем Sahara Reporters, назвал запись важной для установления причастных к инциденту, но призвал провести независимое расследование, чтобы определить личности и роли людей на видео.

Как сообщает Premium Times Nigeria, Соворе утверждает, что полицейские и сотрудники Службы государственной безопасности Нигерии якобы забрали оборудование системы видеонаблюдения ресторана, доставили его в Government House, а затем вернули без записей. По его словам, руководство заведения сообщило о возврате оборудования, но не назвало офицера, который его передал.

Позиция полиции

Эти заявления прозвучали через три дня после того, как Соворе обвинил предполагаемых политических нападавших в нападении на него и его команду. Полиция штата Экити оспорила его версию, назвав происшествие конфликтом с участием нескольких человек в ресторане.

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Ранее полиция заявляла, что её сотрудники вывели Соворе с места инцидента после получения сообщения о нём и что он получил лёгкие травмы. Комиссар полиции Майкл Фаладе поручил провести расследование, чтобы выяснить обстоятельства и установить ответственных.

Соворе заявил, что обращался к Фаладе, начальнику полицейского участка Адо-Экити Мустафе Мохаммеду и командиру подразделения быстрого реагирования по поводу хода расследования. По его словам, они сообщили об отсутствии заявителя, поскольку он не подал письменное заявление. Соворе потребовал обнародовать записи камер и отстранить комиссара полиции штата и других офицеров, которых он обвиняет в ненадлежащем расследовании.

Premium Times обратилось за комментарием к представителю полиции штата Экити Санди Абуту. Он попросил журналиста перезвонить позже; в опубликованном материале ответ на обвинения не приводится.

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