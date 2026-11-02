尼日利亚非洲行动大会党（AAC）总统候选人奥莫耶莱·索沃雷公布了一段视频。他称，该视频显示了在埃基蒂州阿多-埃基蒂市袭击其团队的参与者。他还表示，10月30日事件发生地Tawakalitu餐厅的监控录像已被删除。

视频与要求调查

公布的视频显示，对峙期间有男子持砍刀和棍棒，还有一名身穿黑色西装的人被拖拽。现场还有旁观者。身为Sahara Reporters出版人的索沃雷称，这段录像对于查明涉事人员非常重要，但他呼吁进行独立调查，以确定视频中人员的身份和角色。

据Premium Times Nigeria报道，索沃雷称，警方人员和尼日利亚国家安全局人员据称拿走了该餐厅的视频监控系统设备，将其送往Government House，随后在没有录像的情况下归还。索沃雷表示，该场所管理层称设备已归还，但没有透露交还设备的警官姓名。

警方立场

这些说法是在索沃雷指控疑似政治袭击者袭击他及其团队三天后提出的。埃基蒂州警方对他的说法提出异议，称该事件是餐厅内数人之间的冲突。

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警方此前表示，在接到有关索沃雷的报告后，警员将他带离现场，他受了轻伤。警察总监迈克尔·法拉德已下令展开调查，以查明情况并确认责任人。

索沃雷表示，他曾就调查进展联系法拉德、阿多-埃基蒂警察局局长穆斯塔法·穆罕默德以及快速反应部门指挥官。据他所述，他们表示没有投诉人，因为他未提交书面投诉。索沃雷要求公布监控录像，并要求免去州警察总监及其他警官的职务，他指控这些人员未妥善开展调查。

Premium Times向埃基蒂州警方发言人桑迪·阿布图寻求置评。他要求记者稍后再致电；已发表的报道未列出对这些指控的回应。

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