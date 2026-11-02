Kandydat na prezydenta z ramienia Afrykańskiego Kongresu Działania (AAC) w Nigerii, Omoyele Sowore, opublikował nagranie wideo, które, jak twierdzi, pokazuje uczestników ataku na jego zespół w mieście Ado-Ekiti w stanie Ekiti. Oświadczył również, że nagrania z kamer monitoringu restauracji Tawakalitu, gdzie 30 października doszło do incydentu, zostały skasowane.

Wideo i żądanie śledztwa

Na opublikowanym nagraniu widać mężczyzn z maczetami i kijami podczas konfrontacji, a także osobę w czarnym garniturze, którą ciągnięto. Na miejscu byli również postronni obserwatorzy. Sowore, który jest wydawcą Sahara Reporters, nazwał nagranie ważnym dla ustalenia osób zaangażowanych w incydent, lecz wezwał do niezależnego śledztwa, aby określić tożsamość i role osób widocznych na nagraniu.

Jak informuje Premium Times Nigeria, Sowore twierdzi, że funkcjonariusze policji i pracownicy nigeryjskiej Służby Bezpieczeństwa Państwowego mieli rzekomo zabrać sprzęt systemu monitoringu restauracji, przewieźć go do Government House, a następnie zwrócić bez nagrań. Według niego kierownictwo lokalu poinformowało o zwrocie sprzętu, ale nie wskazało funkcjonariusza, który go przekazał.

Stanowisko policji

Oświadczenia te padły trzy dni po tym, jak Sowore oskarżył domniemanych politycznych napastników o atak na niego i jego zespół. Policja stanu Ekiti zakwestionowała jego wersję, określając zdarzenie jako konflikt z udziałem kilku osób w restauracji.

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Policja wcześniej oświadczyła, że jej funkcjonariusze wyprowadzili Sowore z miejsca zdarzenia po otrzymaniu zgłoszenia na jego temat oraz że doznał on lekkich obrażeń. Komisarz policji Michael Falade polecił przeprowadzenie śledztwa w celu wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialnych.

Sowore oświadczył, że kontaktował się z Falade, komendantem komisariatu w Ado-Ekiti Mustafą Mohammedem oraz dowódcą jednostki szybkiego reagowania w sprawie postępów śledztwa. Według niego poinformowali oni o braku skarżącego, ponieważ nie złożył pisemnego zawiadomienia. Sowore zażądał ujawnienia nagrań z kamer oraz odwołania komisarza policji stanowej i innych funkcjonariuszy, których oskarża o niewłaściwe prowadzenie śledztwa.

Premium Times zwrócił się o komentarz do rzecznika policji stanu Ekiti, Sundaya Abutu. Poprosił on dziennikarza o telefon później; opublikowany materiał nie zawiera odpowiedzi na zarzuty.

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