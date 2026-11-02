Sąd magistracki w Beer Szewie w Izraelu zniósł ograniczenia wobec Saida Abu Saada z Segev Szalom, zatrzymanego pod zarzutem udziału w domniemanym kupowaniu głosów dla partii Ra’am. Jak podaje Jerusalem Post, sędzia Eran Tzabari uwzględnił wniosek adwokatki Sary Hawiw o zniesienie ograniczeń.

Abu Saad był jednym z czterech podejrzanych zatrzymanych w czwartek i następnie objętych aresztem domowym. Łącznie w sprawie zatrzymano siedem osób: trzy w dniu wyborów, we wtorek, oraz kolejne cztery w czwartek.

Podejrzenia policji

Policja oświadczyła, że podczas przeszukań znalazła koperty z gotówką oraz karty wyborcze Ra’am. Zdaniem śledczych pieniądze mogły być przeznaczone na opłacanie głosów. Wśród czterech osób zatrzymanych w czwartek byli dyrektorzy szkół; tego samego dnia zwolniono ich do aresztu domowego.

W niedzielę sąd zwolnił bez ograniczeń jednego z pierwszych trzech zatrzymanych, lekarza Sajafa Abu Riasza, oraz nakazał zwolnienie innego do aresztu domowego. W przypadku trzeciego podejrzanego, Husajna Masudina, policja wnioskowała o przedłużenie aresztu o kolejne osiem dni, jednak sąd przedłużył go o dwa dni — do wtorku.

Policja zaskarżyła również decyzję o zastosowaniu aresztu domowego wobec Ibrahima al-Gharibiego. Rozprawę w sprawie tego zażalenia wyznaczono na poniedziałek.

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Stanowisko obrony i kontekst polityczny

Podczas rozprawy w sprawie Abu Riasza sędzia Tzabari zaznaczył, że stan śledztwa się nie zmienił, a policja nie wyjaśniła potrzeby pozostawienia lekarza w areszcie domowym ani zakazania mu korzystania z internetu. Adwokat Abu Riasza, Ali Abu Laban, oświadczył, że w domu jego klienta nie znaleziono pieniędzy, a sam lekarz nie pracował dla Ra’am i jedynie zachęcał beduińskich wyborców do udziału w głosowaniu.

Premier Binjamin Netanjahu powoływał się na pierwsze zatrzymania w dniu wyborów, twierdząc, że doszło do próby kradzieży wyborów. Adwokaci podejrzanych zaprzeczają podejrzeniom o przekupstwo wyborców i twierdzą, że zabezpieczone środki były przeznaczone na pomoc charytatywną.

Według doniesień, na które powołuje się gazeta, informacje na potrzeby początkowej operacji policyjnej pochodziły z biura Netanjahu, a przeszukania przeprowadzono bez nakazów. Obrona zakwestionowała legalność przeszukań, podczas gdy śledczy policji oświadczył w sądzie, że funkcjonariusze otrzymali nowe informacje, które pozwoliły im działać bez nakazu.

Sprawa ta nie jest związana z odrębnym śledztwem Szin Bet dotyczącym podejrzeń o zagraniczne finansowanie w celu wpłynięcia na wybory. Publicznie nie ustalono związku między tymi dwoma postępowaniami.

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