В водах у Галапагосских островов Эквадора научная экспедиция в течение девяти месяцев не зафиксировала ни одного синего кита. С октября 2025 года по июль 2026 года исследователи обследовали районы архипелага, где этих животных наблюдали ранее, и планировали установить на них спутниковые метки. Как сообщает Live Science, за всё время экспедиции команде не удалось пометить ни одного животного.

Тёплые воды как возможный барьер

Отсутствие китов совпало с необычно тёплыми условиями в океане во время Эль-Ниньо. Температура поверхности моря достигала 28°C, а на глубине 100 метров вода прогрелась до 18,9–19,4°C — примерно на 5°C выше обычных показателей для этого времени года.

Руководительница экспедиции Даниэла Аларкон предположила, что синие киты могли остаться южнее, в более прохладных и продуктивных водах, где больше корма. Среди возможных районов их пребывания она назвала воды у Перу и удалённые участки океана, где животных сложнее заметить. По её мнению, аномально тёплые воды вокруг архипелага могли стать для китов температурным барьером.

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Поиск корма

Синие киты могут ежедневно потреблять до 5,5 тонны криля. Исследователи ещё не установили, вызвал ли Эль-Ниньо сокращение численности криля у Галапагосов, однако обнаружили косвенные признаки изменения условий питания. Предыдущие экспедиции показывали, что киты обычно кормятся в слоях воды с температурой около 22°C, которые в этом сезоне находились примерно на глубине 92 метров.

В то же время самые высокие концентрации хлорофилла — косвенного показателя количества фитопланктона, которым питается криль, — фиксировались значительно ближе к поверхности, на глубинах от 12 до 37 метров. Это может свидетельствовать о несоответствии между привычным для китов слоем кормления и расположением их потенциальной кормовой базы, хотя численность криля непосредственно не измеряли.

Морской биолог Фернандо Феликс отметил, что подобные изменения уже регистрировали в юго-восточной части Тихого океана во время Эль-Ниньо 1982–1983 годов: тогда синие киты, финвалы и киты Брайда смещались на юг. Он считает, что нынешнее отсутствие синих китов у Галапагосов скорее отражает изменение их маршрутов, а не массовую гибель животных.

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