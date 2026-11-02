在厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛附近水域，一支科学考察队连续九个月未记录到任何一头蓝鲸。研究人员从2025年10月至2026年7月调查了此前曾观察到这些动物的群岛海域，并计划为它们安装卫星标签。据Live Science报道，在整个考察期间，团队未能标记任何一头动物。

温暖海水或成潜在屏障

鲸鱼的缺失与厄尔尼诺期间海洋中异常温暖的状况相吻合。海表温度达到28°C，而在100米深处，海水升温至18.9–19.4°C，比这一时节的正常水平高约5°C。

考察队负责人达妮埃拉·阿拉尔孔推测，蓝鲸可能停留在更靠南、较凉爽且生产力更高的水域，那里食物更充足。她提到，蓝鲸可能出现的区域包括秘鲁附近水域以及难以发现这些动物的偏远海域。她认为，群岛周围异常温暖的海水可能成为蓝鲸的温度屏障。

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寻找食物

蓝鲸每天最多可摄食5.5吨磷虾。研究人员尚未确定厄尔尼诺是否导致加拉帕戈斯附近磷虾数量减少，但他们发现了觅食条件变化的间接迹象。此前的考察显示，鲸鱼通常在水温约22°C的水层中觅食，而该水层在本季位于约92米深处。

与此同时，叶绿素浓度最高的区域——这是磷虾所食用的浮游植物数量的间接指标——则记录在更靠近海面的12至37米深处。这可能表明，鲸鱼惯常觅食的水层与其潜在食物来源的位置之间存在不匹配，尽管研究人员未直接测量磷虾数量。

海洋生物学家费尔南多·费利克斯指出，在1982年至1983年厄尔尼诺期间，太平洋东南部已记录到类似变化：当时蓝鲸、长须鲸和布氏鲸都向南迁移。他认为，目前加拉帕戈斯附近没有蓝鲸，更可能反映了它们迁徙路线的变化，而非这些动物的大规模死亡。

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