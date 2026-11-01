W Nelson Mandela Bay w RPA uczestnicy przedwyborczej debaty nie osiągnęli porozumienia w sprawie wyjścia z kryzysu kadrowego i zarządczego w gminie. Przyszła rada miasta odziedziczy osiem nieobsadzonych stanowisk dyrektorów wykonawczych, a także setki innych wolnych etatów, informuje Daily Maverick.

Debata odbyła się 29 października w Gqeberha, kilka dni przed wyborami lokalnymi wyznaczonymi na 4 listopada 2026 roku. Do dyskusji zaproszono 13 kandydatów na burmistrza lub przedstawicieli partii. Pytano ich o straty energii elektrycznej spowodowane starzejącą się infrastrukturą, stabilizację pracy administracji, modernizację infrastruktury i przyciąganie wykwalifikowanych specjalistów.

Wolne stanowiska i wybór dyrektora finansowego

Przedstawiciel EFF i członek miejskiej komisji ds. budżetu i skarbu Khanya Ngqisha powiązał opóźnienia w powoływaniu dyrektorów wykonawczych z problemami przywództwa. Jak powiedział, burmistrz Babalwa Lobishe zaproponowała odroczenie rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko dyrektora finansowego, aby w procesie uczestniczył przedstawiciel Skarbu Państwa.

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Kandydat ACDP Lance Grootboom oświadczył, że w dyrekcji energetyki jest około 500 wolnych stanowisk, z których część nie jest już finansowana. Kandydat Sojuszu Demokratycznego Retief Odendaal powiedział, że szuka specjalistów w sektorze publicznym i prywatnym, aby stworzyć grono kandydatów na stanowisko dyrektora finansowego. Uważa on, że bez stabilnych władz miastu trudno będzie przyciągnąć profesjonalistów.

Wzajemne oskarżenia i reakcja mieszkańców

Przedstawiciele partii wymieniali wzajemne oskarżenia o polityczny wpływ na decyzje kadrowe. Kandydat People’s Power Siyanda Mayana oskarżył Sojusz Demokratyczny i Afrykański Kongres Narodowy o to, że rzekomo jedynie deklarują rezygnację z partyjnych nominacji. Kandydat UDM Luxolo Namette wezwał do depolityzacji rekrutacji pracowników i powoływania ich na podstawie kwalifikacji zawodowych.

Kandydat ANC Andile Lungisa przypisał odpowiedzialność za problemy miasta niestabilności rządów koalicyjnych. Jednocześnie mieszkańcy, którzy wystąpili podczas debaty, zarzucili wszystkim siłom politycznym, że stawiają własne interesy ponad potrzebami społeczności. Mark Jensen, przedstawiciel obywatelskiej inicjatywy Citizens of NMB, wezwał polityków do zapewnienia przejrzystości i szukania wspólnych rozwiązań w sprawie nominacji kadrowych.

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