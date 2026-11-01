W Kenii przed wyborami powszechnymi w 2027 roku kształtuje się polityczna rywalizacja o stanowisko gubernatora hrabstwa Kwale. Minister górnictwa i błękitnej gospodarki Hassan Joho, reprezentujący partię ODM, zapowiedział zamiar ugrupowania wzmocnienia swojej pozycji w regionie. Minister ds. młodzieży, gospodarki kreatywnej i sportu Salim Mvurya opowiada się za utrzymaniem hrabstwa przez rządzącą partię UDA.

Jak informuje Nation Kenya, Joho powiedział podczas wiecu w Kwale, że ODM musi się wzmocnić i nie dopuścić, aby inne partie zajęły jej tradycyjne pozycje polityczne na wybrzeżu kraju.

Kandydaci ODM obiecują jedność

Urzędująca gubernatorka Kwale Fatuma Mohamed Achani, która pełni swoją pierwszą kadencję, może stanąć w obliczu konkurencji ze strony ODM. Potencjalni kandydaci partii — profesor Hamadi Boga i biznesmen Lungazi Mangale — uzgodnili współpracę i poparcie jednego kandydata.

W wyborach w 2022 roku Boga zajął drugie miejsce, zdobywając 53 972 głosy, podczas gdy Achani wygrała z wynikiem 59 674 głosów. Mangale, który wówczas kandydował z ramienia Pamoja African Alliance, zajął trzecie miejsce, a następnie dołączył do ODM po zakończeniu działalności tej partii.

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Reprezentantka Kwale w parlamencie Fatuma Masito wezwała Bogę i Mangale’a do utrzymania sojuszu do czasu wyłonienia kandydata ODM. Oświadczyła również, że partia zamierza wystawić kandydatów na wszystkie stanowiska pochodzące z wyboru, z wyjątkiem prezydentury, gdzie poprze prezydenta Williama Ruto.

Wybory uzupełniające w Msambweni

Mvurya porównał nadchodzącą walkę o fotel gubernatora z wyborami uzupełniającymi w 2020 roku w okręgu Msambweni. Wówczas Joho, który był gubernatorem Mombasy, poparł kandydata ODM Omara Bogę, młodszego brata Hamadiego Bogi. Mvurya, były członek ODM i ówczesny gubernator Kwale, popierał niezależnego kandydata Feisala Badera.

Bader wygrał te wybory uzupełniające, zdobywając 15 251 głosów wobec 10 444 głosów Bogi. Achani ze swojej strony oświadczyła, że liczy na reelekcję, wskazując na zrealizowane w hrabstwie projekty rozwojowe.

Podczas październikowej wizyty na wybrzeżu prezydent Ruto nie przyłączył się do konfrontacji UDA i ODM w Kwale. Zamiast tego wezwał lokalnych polityków do odłożenia różnic na bok i wzmocnienia szerokiego porozumienia politycznego.

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