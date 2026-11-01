Obywatele Pakistanu mogą otrzymać po przylocie 30-dniową wizę turystyczną do Kataru, jeśli spełnią określone wymogi. Informuje o tym The Express Tribune, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kataru.

Warunki uzyskania wizy

Zgodnie z informacją na stronie internetowej ministerstwa wnioskodawca musi posiadać co najmniej 5 tys. riali katarskich w gotówce lub równowartość tej kwoty na ważnej karcie kredytowej. Do uzyskania wizy wymagane są również potwierdzony bilet powrotny oraz paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy.

Pasażerowie przybywający do Kataru bezpośrednio z Pakistanu muszą przedstawić certyfikat szczepienia przeciw poliomyelitis. Wymóg ten dotyczy konkretnie podróżnych udających się do Kataru bezpośrednio z Pakistanu.

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Przedłużenie i podróże służbowe

Wizę turystyczną można przedłużyć o kolejne 30 dni. Aby uzyskać przedłużenie, odwiedzający musi posiadać potwierdzony bilet powrotny przed jego przyznaniem.

Obywatele Pakistanu udający się do Kataru w celach biznesowych mogą zorganizować wizytę wyłącznie za pośrednictwem akredytowanych firm.

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