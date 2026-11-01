Пакистан заявил об ответе на обстрел с афганских постов — Dawn
Пакистанские силы ответили на обстрел пограничных контрольно-пропускных пунктов с афганских постов в районе Нижнего Южного Вазиристана в Пакистане. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на заявление заместителя окружного комиссара. В официальном аккаунте чиновника в X заявили, что стрельба с афганской стороны продолжалась.
Заявление местных властей
По утверждению окружных властей, пакистанские силы немедленно ответили на обстрел, нацелившись на несколько афганских пограничных постов, минометные позиции и оборонительные пункты.
В сообщении также заявили, что представители афганского движения «Талибан» якобы оставили свои позиции и отступили после ответа пакистанских сил. По данным властей Нижнего Южного Вазиристана, из приграничных районов не поступало сообщений о потерях с пакистанской стороны.
Межведомственная служба по связям с общественностью Пакистана, отвечающая за коммуникации вооруженных сил, по состоянию на время публикации не комментировала инцидент.
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Предыдущие столкновения
Новый обмен огнем произошел после столкновений в пятницу. Тогда пакистанские государственные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что пакистанские военные в ответ уничтожили несколько постов афганского «Талибана» в районах вблизи Южного Вазиристана и Парачинара.
Во вторник афганские силы также открывали огонь в приграничном районе Ангур-Адда. По данным издания, погиб один местный житель, а пятеро членов одной семьи получили ранения. Пакистан отверг заявление министерства обороны Афганистана, назвавшего Пакистан агрессором, охарактеризовав его как «выдумку лжи».
Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что Вашингтон услышал обеспокоенность Пакистана по поводу терроризма, который, по словам Исламабада, исходит из Афганистана. Он добавил, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль, если такая возможность появится.