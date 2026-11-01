В австралийском Голд-Косте городской совет не нашёл счёт за проживание мэра Тома Тейта в Mar-a-Lago во Флориде. В офисе мэра заявили, что Тейт лишь один раз принёс бумажный экземпляр счёта в офис, а затем забрал его с собой. Документ не копировали, не распечатывали и не хранили в системах совета.

Как сообщает ABC News, совет дважды отклонил запросы вещателя на доступ к счёту. Сотрудник совета в ходе внутреннего обжалования отметил, что копии документа не обнаружили ни в электронных системах и переписке, ни в физических архивах. В то же время совет считает, что не имеет законного права или практической возможности потребовать у мэра частно сохранённый экземпляр.

Вопросы об оплате проживания

Счёт важен для объяснений Тейта относительно возможного конфликта интересов вокруг проекта Trump Tower стоимостью 1,5 млрд долларов на побережье Голд-Коста. Сначала мэр задекларировал бесплатное проживание в Mar-a-Lago, предоставленное Trump Organization, когда проект предлагали реализовать в пределах юрисдикции совета.

Позже Тейт изменил декларацию, указав, что лично оплатил проживание во время трёхдневной поездки во Флориду в феврале. Он утверждал, что всегда намеревался заплатить сам, но счёт пришёл с опозданием. Сумму оплаты мэр не раскрыл, однако заверил, что не получал специальной скидки.

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Поездку, на которую Тейта пригласили как мэра, он теперь называет частной. Авиаперелёты были оплачены средствами местных налогоплательщиков, а сам мэр, по данным совета, потратил более 13 тыс. долларов на повышение класса перелётов.

Споры вокруг визита

Глава Transparency International Australia Клэнси Мур заявил, что для надлежащего ведения учёта было бы желательно зафиксировать сведения о счёте. По его словам, остаются вопросы о характере гостеприимства, расходах и о том, носил ли визит официальный, частный или личный характер.

Ранее Тейт рассказывал, что ужинал с Трампом в Mar-a-Lago. Белый дом заявил, что президент не ужинал с мэром, а Trump Organization назвала эту версию полностью выдуманной и сообщила, что Трамп лишь кратко поприветствовал столик Тейта с патио. Сам мэр ответил, что воспоминания могут различаться. Проект Trump Tower, вызвавший почти 100 тыс. возражений в петициях, в итоге свернули.

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