Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о проведении в Йемене военной операции по нейтрализации ресурсов, которые, по ее утверждению, хуситы используют для поддержки боевых действий и развития возможностей применения баллистических ракет и беспилотников.

Заявление коалиции

Как сообщает Anadolu Agency, представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что операция была проведена утром 1 ноября. По его словам, она стала ответом на продолжающиеся атаки хуситов против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Йемене и Саудовской Аравии.

Аль-Малики утверждает, что Командование объединенных сил коалиции отслеживало использование хуситами ресурсов для усиления их военных возможностей, в частности в сфере баллистических ракет и дронов. Он также назвал продолжение атак прямой угрозой жизни гражданских лиц и безопасности гражданской инфраструктуры.

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По словам представителя, операция была направлена на нейтрализацию ресурсов, которые группировка, по версии коалиции, использует для повторных нападений и создания угроз безопасности Саудовской Аравии, Йемена и судоходных путей в южной части Красного моря. Коалиция не назвала места ударов и не уточнила характер ресурсов, которые, по ее заявлению, были нейтрализованы. Данные о погибших, раненых или материальном ущербе также не были опубликованы.

Эскалация в Йемене

Хуситы не предоставили немедленного комментария по поводу заявления коалиции. С 5 октября правительственные силы Йемена проводят операцию «Рассвет Йемена», целью которой является восстановление государственных институтов на территориях под контролем хуситов и возвращение контроля над столицей Саной.

По данным ООН, эскалация боевых действий между правительственными силами и хуситами возобновилась в июле: тысячи людей погибли или получили ранения, а более четверти миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Война в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили Сану и ряд провинций; в марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась на стороне международно признанного правительства.

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