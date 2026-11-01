巴基斯坦称已回应阿富汗哨所的炮击——《黎明报》

巴基斯坦军队对来自巴基斯坦下南瓦济里斯坦地区阿富汗哨所、针对边境检查站的炮击作出了回应。《黎明报》报道称，消息援引了地区副专员的声明。这名官员的X官方账号表示，来自阿富汗一侧的射击仍在持续。

地方当局声明

地区当局称，巴基斯坦军队立即回应了炮击，瞄准了数个阿富汗边境哨所、迫击炮阵地和防御据点。

声明还称，阿富汗塔利班运动的代表据称在巴基斯坦军队作出回应后放弃了阵地并撤退。下南瓦济里斯坦当局表示，尚未收到来自边境地区的巴基斯坦一方伤亡报告。

负责武装部队对外沟通的巴基斯坦三军新闻局截至发稿时未对该事件发表评论。

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此前的冲突

此次新的交火发生在周五的冲突之后。当时，巴基斯坦国家媒体援引安全部门消息人士称，巴基斯坦军队作为回应，摧毁了南瓦济里斯坦和帕拉奇纳尔附近地区的数个阿富汗塔利班哨所。

周二，阿富汗军队也在安古尔阿达边境地区开火。据该报报道，一名当地居民死亡，同一家庭的五名成员受伤。巴基斯坦驳回了阿富汗国防部称巴基斯坦为侵略者的声明，称其为“捏造的谎言”。

美国国务卿马尔科·鲁比奥周六表示，华盛顿听到了巴基斯坦对恐怖主义的担忧；伊斯兰堡称，这种恐怖主义源自阿富汗。他补充说，如果有这样的机会，美国准备发挥建设性作用。

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