周日午夜过后不久，以色列佩塔提克瓦一名43岁女子被发现死在自己的公寓内。医护人员在接到暴力事件报告后抵达现场，发现她身受重伤、没有脉搏和呼吸，并当场宣布其死亡。

据《耶路撒冷邮报》报道，警方仍在继续调查。初步信息显示，这名女子可能在公寓内、当着她四个孩子的面遭斧头袭击。最大的孩子12岁。

调查情况

死者的丈夫在距离事发地点数百米处被发现。据该报报道，他可能自杀身亡。警方初步结论显示，这对夫妇此前没有被记录在案的家庭暴力事件。邻居对这起事件感到震惊。

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社会组织数据

以色列妇女网络（IWN）表示，自2026年初以来，该国已有17名女性在涉及性别暴力的案件中被杀害。根据其数据，在80%的此类案件中，主要嫌疑人为受害者的伴侣或前伴侣。

IWN在其2025年报告中指出，在超过三分之一的女性被杀案件中，社会服务机构或警方此前已知晓该家庭存在家庭暴力。在一些案件中，社会服务机构也知晓嫌疑人的不稳定状态。

致力于反对家庭暴力的米哈尔·塞拉论坛称，此案是自10月初以来第四起杀害女性案件。该组织称，2026年共有25人在家庭环境中死亡，其中包括4名男性和4名儿童。

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