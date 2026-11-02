В Петах-Тикве нашли мёртвой 43-летнюю женщину — Jerusalem Post

В Петах-Тикве в Израиле 43-летнюю женщину нашли мёртвой в её квартире вскоре после полуночи в воскресенье. Медики, прибывшие после сообщения о насильственном инциденте, обнаружили её с тяжёлыми ранениями, без пульса и дыхания и констатировали смерть на месте.

Как сообщает Jerusalem Post, полиция продолжает расследование. По предварительным данным, женщине могли нанести удары топором в квартире в присутствии её четырёх детей. Старшему ребёнку 12 лет.

Обстоятельства расследования

Мужа погибшей нашли в нескольких сотнях метров от места происшествия. По данным издания, он, вероятно, покончил с собой. Первоначальные выводы полиции свидетельствуют, что ранее у супругов не было зафиксировано случаев домашнего насилия. Соседи были шокированы произошедшим.

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Данные общественных организаций

Израильская женская сеть (IWN) заявила, что с начала 2026 года в стране по делам о гендерно обусловленном насилии были убиты 17 женщин. По её данным, в 80% таких случаев главным подозреваемым был партнёр или бывший партнёр потерпевшей.

В отчёте IWN за 2025 год отмечается, что более чем в трети случаев убийств женщин социальные службы или полиция до этого знали о домашнем насилии в семье. В некоторых случаях социальные службы также знали о нестабильном состоянии подозреваемого.

Форум Михаль Села, противодействующий домашнему насилию, назвал этот случай четвёртым случаем фемицида с начала октября. По данным организации, в 2026 году в домашних условиях погибли 25 человек, среди которых четверо мужчин и четверо детей.

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