W Petach Tikwie w Izraelu 43-letnią kobietę znaleziono martwą w jej mieszkaniu krótko po północy w niedzielę. Medycy, którzy przybyli po zgłoszeniu brutalnego incydentu, znaleźli ją z ciężkimi obrażeniami, bez tętna i oddechu, a następnie stwierdzili zgon na miejscu.

Jak informuje Jerusalem Post, policja kontynuuje śledztwo. Według wstępnych danych kobieta mogła zostać uderzona siekierą w mieszkaniu w obecności czworga swoich dzieci. Najstarsze dziecko ma 12 lat.

Okoliczności śledztwa

Męża zmarłej znaleziono kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Według publikacji prawdopodobnie odebrał sobie życie. Wstępne ustalenia policji wskazują, że wcześniej nie odnotowano przypadków przemocy domowej w tej rodzinie. Sąsiedzi byli wstrząśnięci zdarzeniem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane organizacji społecznych

Izraelska Sieć Kobiet (IWN) oświadczyła, że od początku 2026 roku w kraju w sprawach dotyczących przemocy ze względu na płeć zginęło 17 kobiet. Według jej danych w 80% takich przypadków głównym podejrzanym był partner lub były partner poszkodowanej.

W raporcie IWN za 2025 rok wskazano, że w ponad jednej trzeciej przypadków zabójstw kobiet służby społeczne lub policja wcześniej wiedziały o przemocy domowej w rodzinie. W niektórych przypadkach służby społeczne wiedziały również o niestabilnym stanie podejrzanego.

Forum Michal Sela, które przeciwdziała przemocy domowej, nazwało ten przypadek czwartym przypadkiem kobietobójstwa od początku października. Według organizacji w 2026 roku w warunkach domowych zginęło 25 osób, w tym czterech mężczyzn i czworo dzieci.

Czytaj nas na