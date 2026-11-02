Komunistyczna Partia Chin wprowadziła nowe zasady weryfikacji i awansowania urzędników przed szeroko zakrojonymi zmianami kadrowymi, których oczekuje się w przyszłym roku. Jak informuje South China Morning Post, przepisy włączono do rezolucji przyjętej na piątym plenum 20. Komitetu Centralnego KPCh.

Ocena pracy w sytuacjach kryzysowych

Dokument przewiduje, że urzędnicy będą oceniani na podstawie ich działań w krytycznych momentach i podczas trudnych wyzwań. Partyjnym organom kadrowym nakazano nie opierać się wyłącznie na wieku kandydatów, ich wykształceniu czy stażu pracy. Rezolucja ostrzega również przed nominacjami mającymi przede wszystkim zapewnić równowagę demograficzną we władzach, jeśli odbywa się to kosztem zawodowych kwalifikacji kandydatów.

KPCh wezwała do ścisłego przestrzegania ograniczeń kadencji na stanowiskach kierowniczych, aby uniknąć ciągłego przenoszenia urzędników między nominacjami. Jednocześnie partia ma utrzymywać ciągłość kadrową między starszymi, średniego szczebla i młodszymi urzędnikami, a także rozwijać kariery kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych i osób bezpartyjnych.

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Zaostrzenie weryfikacji kandydatów

Przed awansem urzędnicy będą musieli przejść bardziej szczegółowe kontrole. Obejmą one ujawnianie informacji o powiązaniach rodzinnych i osobistym majątku, uzgodnienia z organami antykorupcyjnymi, a także ocenę kar dyscyplinarnych i skarg obywateli.

Rezolucja potwierdziła również zerową tolerancję dla nieformalnych grup, sieci patronackich, nepotyzmu oraz kupowania i sprzedawania stanowisk. Prezydent Chin Xi Jinping w nocie wyjaśniającej oświadczył, że poświęcenie plenum zarządzaniu partią jest konieczne dla zachowania ideologicznej czystości KPCh i jej długotrwałych rządów.

Według Xie Maosonga, starszego pracownika naukowego Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Uniwersytetu Tsinghua, nowe zasady mają faworyzować menedżerów ze sprawdzonym doświadczeniem w różnych dziedzinach zamiast urzędników budujących kariery na formalnych wskaźnikach i krótkoterminowych projektach.

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