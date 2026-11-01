W Kenii lider Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka skrytykował swoich sojuszników za zbyt słabe przeciwdziałanie politycznym wpływom prezydenta Williama Ruto w regionie Ukambani. Oświadczył, że zwolennicy prezydenta aktywnie prowadzą kampanię w hrabstwach Kitui, Machakos i Makueni, podczas gdy jego współpracownicy działają w sposób rozproszony.

Podczas uroczystości dziękczynnej i powitania w domu senator hrabstwa Machakos Agnes Kavindu w Mua Hills Musyoka wezwał sojuszników do połączenia wysiłków. Jak stwierdził, pozwoliłoby mu to skoncentrować się na pracy w innych częściach kraju przed wyborami powszechnymi w 2027 roku, w których zamierza uzyskać nominację prezydencką zjednoczonej opozycji.

Różnice wśród sojuszników

Musyoka wyraził również niezadowolenie z niskiej obecności swoich zwolenników na niedawnym otwarciu sekretariatu ruchu Linda Mwananchi w Nairobi. Jak informuje Nation Kenya, sytuację komplikują wewnętrzne spory wśród jego sojuszników.

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W szczególności senator Kavindu ma napięte relacje z gubernatorką hrabstwa Machakos Wavinyą Ndeti. Sojusznik gubernatorki, członek hrabskiego komitetu wykonawczego ds. ziemi Nathaniel Nganga, ubiega się o nominację partii Wiper przeciwko Kavindu. O tę samą nominację starają się również były urzędnik hrabstwa ds. zdrowia Daniel Yumbya oraz prawnik Musyoka Kala.

Wpływy Ruto w Machakos

Poseł z Kilome Thaddeus Nzambia oświadczył, że Machakos szczególnie odczuwa polityczne wpływy Ruto. Spośród ośmiu posłów z tego hrabstwa pięciu popiera prezydenta. Według Nzambii jedynie Robert Mbui z Kathiani i Stephen Mule z Matungulu pozostają sojusznikami Musyoki, podczas gdy poseł z Mavoko Patrick Makau dołączył do ruchu Linda Mwananchi senatora Nairobi Edwina Sifuny.

Wewnętrzna rywalizacja nasiliła się również w hrabstwie Kitui, gdzie o nominację partii Wiper do udziału w wyborach gubernatorskich walczą senator Enoch Wambua, reprezentantka Kitui w parlamencie Irene Kasalu oraz poseł Makali Mulu. Sytuację skomplikowało wejście do wyścigu byłej gubernatorki Kitui Charity Ngilu.

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