Lider partii Economic Freedom Fighters Julius Malema podczas wiecu w Soweto w RPA wezwał do zaprzestania zabójstw rolników i oświadczył, że hasło wzywające do zabicia Bura i rolnika nigdy nie miało dosłownego znaczenia. Informuje o tym Daily Maverick.

Przemawiając na stadionie Orlando Stadium przed wyborami lokalnymi, Malema powiedział, że jego partia nigdy nie wzywała do dosłownego zabijania ludzi. Podkreślił, że nie powinni ginąć ani biali, ani czarni rolnicy, ani kobiety, ani ktokolwiek inny, a RPA powinna być pokojowym miejscem dla wszystkich.

Twierdzenia o białym ludobójstwie

Według Malemy zabójstwa białych rolników podsycają, jego zdaniem, fałszywą narrację o rzekomym „białym ludobójstwie” w RPA i szkodzą wizerunkowi kraju. Temat zyskał międzynarodowy rozgłos po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą w Białym Domu 21 maja 2025 roku. Trump pokazał wówczas Ramaphosie montaż wideo z wystąpieniami Malemy, próbując potwierdzić swoje twierdzenie o rzekomym ludobójstwie białych w RPA.

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Dane policyjne przytoczone przez publikację nie potwierdzają tego twierdzenia. Ówczesny minister policji Senzo Mchunu oświadczył 23 maja 2025 roku, że spośród sześciu ofiar zabójstw na farmach od stycznia do marca 2025 roku pięć było czarnych. W poprzednim kwartale odnotowano 12 takich zabójstw, a tylko jedna ofiara — właściciel farmy — była biała. Według danych policji RPA od kwietnia do czerwca 2026 roku zarejestrowano jedno zabójstwo na farmie, podczas gdy w tym samym okresie 2025 roku było ich sześć.

Orzeczenia sądowe dotyczące hasła

Piosenka z tym hasłem była wielokrotnie rozpatrywana przez sądy RPA. W 2011 roku Sąd ds. Równości uznał wykonanie piosenki przez Malemę za mowę nienawiści. Jednak w sierpniu 2022 roku sąd, rozpatrując nową skargę organizacji AfriForum, orzekł, że hasło nie jest mową nienawiści. Sąd Najwyższy Apelacyjny 28 maja 2024 roku oddalił apelację AfriForum, wskazując, że rozsądny słuchacz nie odebrałby tych słów jako dosłownego wezwania do zabijania rolników. Trybunał Konstytucyjny 27 marca 2025 roku odmówił AfriForum zgody na dalsze odwołanie.

AfriForum i partia Sojusz Demokratyczny pozostają wśród najaktywniejszych krytyków hasła. AfriForum oświadczało, że piosenka jest mową nienawiści i podżega do przemocy. William Gumede, wykładowca Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Witwatersrand, zauważył, że mimo pochodzenia piosenki z czasów walki wyzwoleńczej, obecnie nasila ona podziały, strach i gniew w społeczeństwie.

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