Lider Nationals Canavan będzie kandydował w Capricornia — The Guardian

W Australii lider partii Nationals Matt Canavan ogłosił zamiar kandydowania do Izby Reprezentantów z okręgu Capricornia w stanie Queensland w następnych wyborach federalnych. Będzie ubiegał się o mandat zwalniany po decyzji posłanki Michelle Landry o zakończeniu kariery politycznej, informuje The Guardian.

Kampania w Capricornia

Canavan oświadczył, że chce utrzymać ten okręg dla swojej partii, aby zmienić rząd, a także nadal działać na rzecz centralnego Queenslandu. Dodał, że nie chce żałować niewykorzystanej szansy i zamierza włożyć w kampanię wszystkie siły, choć może się ona dla niego zakończyć polityczną porażką.

Michelle Landry, która ma swoją bazę w Rockhampton, poinformowała w ubiegłym miesiącu, że odejdzie z polityki i nie będzie kandydować w następnych wyborach.

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Możliwy kandydat One Nation

Wybory w Capricornia mogą stać się starciem Canavana z Jamesem Ashbym, krajowym dyrektorem Pauline Hanson. Sama liderka One Nation wykluczyła własny udział w wyścigu o ten mandat, jednak nie poinformowała, czy Ashby będzie kandydował.

Wcześniej Canavana wskazywano jako możliwego kandydata do Izby Reprezentantów w związku z ostrzeżeniami sondażystów, że jeśli One Nation utrzyma wzrost poparcia w sondażach, będzie miał „zerową procentową” szansę na zachowanie miejsca w Senacie. Senatorka Nationals Bridget McKenzie oświadczyła, że jeśli One Nation poważnie zamierza przeciwstawiać się Partii Pracy, powinna rywalizować o jej okręgi, a nie o mandaty utrzymywane przez Koalicję.

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