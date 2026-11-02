В Австралии лидер партии Nationals Мэтт Канаван объявил о намерении баллотироваться в Палату представителей от округа Каприкорния в штате Квинсленд на следующих федеральных выборах. Он будет претендовать на место, которое освобождается после решения депутата Мишель Лендри завершить политическую карьеру, сообщает The Guardian.

Кампания в Каприкорнии

Канаван заявил, что хочет сохранить округ за своей партией, чтобы сменить правительство, а также продолжить работать для центрального Квинсленда. Он добавил, что не хочет сожалеть об упущенной возможности и намерен приложить к кампании все усилия, хотя она может завершиться для него политическим поражением.

Мишель Лендри, которая базируется в Рокгемптоне, в прошлом месяце сообщила, что уйдет из политики и не будет баллотироваться на следующих выборах.

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Возможный кандидат от One Nation

Выборы в Каприкорнии могут стать противостоянием Канавана с Джеймсом Эшби, национальным директором Полин Хэнсон. Сама лидер One Nation исключила собственное участие в гонке за этот мандат, однако не сообщила, будет ли выдвигаться Эшби.

Ранее Канавана называли возможным кандидатом в Палату представителей на фоне предупреждений социологов: если One Nation сохранит рост поддержки в опросах, у него будет «нулевой процент» шансов удержать место в Сенате. Сенатор Nationals Бриджит Маккензи заявила, что One Nation, если партия серьезно настроена противостоять лейбористам, должна бороться за их округа, а не за мандаты, которые удерживает Коалиция.

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