W Korei Południowej wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga wyniósł w ubiegłym tygodniu 36,9%, co oznacza wzrost o 1,6 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jednocześnie wskaźnik pozostaje poniżej 40% już dziesiąty tydzień z rzędu.

Wyniki sondażu

Jak informuje Korea Herald, sondaż przeprowadziła firma Realmeter wśród 2515 dorosłych respondentów w całym kraju od poniedziałku do piątku ubiegłego tygodnia. Odsetek osób negatywnie oceniających pracę prezydenta spadł o 2,2 punktu procentowego do 60,1%.

Według Realmeter wzrost poparcia mogły wspierać rezultaty dyplomatyczne niedawnego szczytu Korei Południowej i Niemiec, a także pozytywne wskaźniki gospodarcze. Wśród nich wymieniono nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących oraz rządowe plany rozszerzenia podaży mieszkań w rejonie Wielkiego Seulu.

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Poparcie dla partii

W odrębnym sondażu wśród 1005 dorosłych, przeprowadzonym w czwartek i piątek, poparcie dla rządzącej Partii Demokratycznej wzrosło o 2,3 punktu procentowego do 38,3%. Notowania głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludu natomiast spadły o 2,4 punktu procentowego do 40,2%.

Margines błędu sondażu prezydenckiego wyniósł 2 punkty procentowe przy poziomie ufności 95%, a sondażu partyjnego — 3,1 punktu procentowego. Oba badania zostały zlecone przez Asia Business Daily.

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