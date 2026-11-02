В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна на прошлой неделе составил 36,9%, увеличившись на 1,6 процентного пункта по сравнению с предыдущей неделей. При этом показатель остается ниже 40% уже десятую неделю подряд.

Результаты опроса

Как сообщает Korea Herald, опрос провела компания Realmeter среди 2515 взрослых респондентов по всей стране с понедельника по пятницу прошлой недели. Доля тех, кто негативно оценивает работу президента, сократилась на 2,2 процентного пункта — до 60,1%.

По данным Realmeter, росту поддержки могли способствовать дипломатические результаты недавнего саммита Южной Кореи и Германии, а также положительные экономические показатели. Среди них названы профицит текущего счета и правительственные планы расширить предложение жилья в районе Большого Сеула.

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Поддержка партий

В отдельном опросе среди 1005 взрослых, проведенном в четверг и пятницу, поддержка правящей Демократической партии выросла на 2,3 процентного пункта — до 38,3%. Рейтинг главной оппозиционной Партии народной силы, напротив, снизился на 2,4 процентного пункта — до 40,2%.

Погрешность президентского опроса составила 2 процентных пункта при уровне доверия 95%, а партийного — 3,1 процентного пункта. Оба исследования заказало издание Asia Business Daily.

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