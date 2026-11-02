На тайском острове Пхукет более 500 человек протестовали у центра еврейского движения Хабад. Участники акции скандировали пропалестинские лозунги, требовали закрыть центры движения и ограничить приток туристов из Израиля. Об этом сообщает Interia.

Претензии протестующих

Демонстранты обвиняли израильтян и других иностранных инвесторов в незаконном ведении бизнеса, скупке недвижимости и вытеснении местных предпринимателей.

Местные предприниматели также обвиняют израильский бизнес в создании закрытого рынка услуг, ориентированного преимущественно на граждан Израиля. На Пхукете, а также на островах Ко Самуи и Ко Пханган израильтяне не только отдыхают, но и ведут ресторанный, гостиничный и туристический бизнес.

По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, в 2025 году страну посетили более 410 тысяч туристов из Израиля.

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Серия акций и решения властей

28 августа около 150 человек протестовали на Пхукете против поведения израильских туристов. Участники акции обвиняли их в конфликтах, неоплате счетов и пренебрежении местными обычаями.

10 сентября несколько сотен человек демонстрировали у посольства Израиля в Бангкоке, обвиняя израильских предпринимателей в обходе правил, касающихся иностранных инвестиций. На следующий день организаторы отменили торжественный ужин по случаю еврейского Нового года в центре Хабада на Пхукете, опасаясь насилия. Ожидалось, что мероприятие посетят около тысячи человек.

Проверка связанных компаний

В конце октября власти Таиланда лишили тайского гражданства главного раввина Хабада в стране Йосефа Хаима Кантора, который живет там с 1993 года. Решение объяснили тем, что после получения тайского гражданства он пользовался американским паспортом. Власти также проверяют деятельность 19 компаний, связанных с ним.

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