Na tajskiej wyspie Phuket ponad 500 osób protestowało przy centrum żydowskiego ruchu Chabad. Uczestnicy akcji skandowali propalestyńskie hasła, domagali się zamknięcia ośrodków ruchu oraz ograniczenia napływu turystów z Izraela. Poinformował o tym Interia.

Zarzuty protestujących

Demonstranci oskarżali Izraelczyków i innych zagranicznych inwestorów o nielegalne prowadzenie biznesu, wykupywanie nieruchomości i wypieranie lokalnych przedsiębiorców.

Lokalni przedsiębiorcy zarzucają także izraelskiemu biznesowi tworzenie zamkniętego rynku usług, skierowanego głównie do obywateli Izraela. Na Phuket, a także na wyspach Koh Samui i Koh Phangan, Izraelczycy nie tylko wypoczywają, lecz także prowadzą działalność restauracyjną, hotelarską i turystyczną.

Według danych Ministerstwa Turystyki i Sportu Tajlandii w 2025 roku kraj odwiedziło ponad 410 tys. turystów z Izraela.

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Seria akcji i decyzje władz

28 sierpnia około 150 osób protestowało na Phuket przeciwko zachowaniu izraelskich turystów. Uczestnicy akcji zarzucali im wywoływanie konfliktów, niepłacenie rachunków i lekceważenie lokalnych zwyczajów.

10 września kilkaset osób demonstrowało przed ambasadą Izraela w Bangkoku, oskarżając izraelskich przedsiębiorców o obchodzenie zasad dotyczących inwestycji zagranicznych. Następnego dnia organizatorzy odwołali uroczystą kolację z okazji żydowskiego Nowego Roku w centrum Chabadu na Phuket, obawiając się przemocy. Oczekiwano, że w wydarzeniu weźmie udział około tysiąca osób.

Kontrola powiązanych spółek

Pod koniec października władze Tajlandii pozbawiły tajskiego obywatelstwa naczelnego rabina Chabadu w kraju, Yosefa Chaima Kantora, który mieszka tam od 1993 roku. Decyzję wyjaśniono tym, że po uzyskaniu tajskiego obywatelstwa posługiwał się on amerykańskim paszportem. Władze sprawdzają także działalność 19 spółek powiązanych z nim.

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