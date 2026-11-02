Drony zaatakowały podstacje elektryczne w miastach Aroma i New Halfa we wschodnim sudańskim stanie Kassala wcześnie w poniedziałek. W wyniku uderzeń w stanie doszło do rozległej przerwy w dostawach energii elektrycznej, podała Anadolu Agency, powołując się na lokalne źródła i świadków.

Pożary na podstacjach

Na nagraniach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać pożary na podstacjach w New Halfa i Aromie. Jednostki obrony cywilnej próbowały ugasić ogień w obiekcie w Aromie.

Po tych uderzeniach liczba obiektów elektroenergetycznych zaatakowanych przez drony w Sudanie w ciągu ostatniego tygodnia osiągnęła 15. Ataki odnotowano również w stanach Chartum, Gezira, Sennar, Morze Czerwone, Gedaref, Kassala i Nil.

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Skargi przeciwko Etiopii

W niedzielę drony zaatakowały podstację Abu Hamad w stanie Nil oraz Al-Dabba w stanie Północnym. Następnie rząd Sudanu oświadczył, że złożył skargi przeciwko Etiopii do Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej. Chartum oskarżył Addis Abebę o udział w atakach na infrastrukturę cywilną i obiekty energetyczne w kilku stanach kraju.

Etiopia nie skomentowała natychmiast tych oskarżeń. Sudańskie władze i grupy praw człowieka oskarżają również paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia o ataki na infrastrukturę cywilną. Ugrupowanie zazwyczaj nie komentuje takich zarzutów i twierdzi, że działa na rzecz ochrony ludności cywilnej.

Armia sudańska i Siły Szybkiego Wsparcia walczą od kwietnia 2023 roku z powodu sporów dotyczących integracji formacji paramilitarnej. Według Anadolu Agency konflikt doprowadził do śmierci dziesiątek tysięcy osób i przesiedlenia około 13 milionów ludzi na tle pogłębiającego się kryzysu humanitarnego i żywnościowego.

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