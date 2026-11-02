Дрони атакували дві підстанції у штаті Кассала в Судані — Anadolu Agency

Дрони атакували електропідстанції в містах Арома та Нью-Халфа у східному суданському штаті Кассала рано в понеділок. Унаслідок ударів у штаті сталося масштабне відключення електроенергії, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на місцеві джерела та очевидців.

Пожежі на підстанціях

На відео, поширених у соціальних мережах, видно пожежі на підстанціях у Нью-Халфі та Аромі. Підрозділи цивільної оборони намагалися загасити вогонь на об'єкті в Аромі.

Після цих ударів кількість електрооб'єктів, атакованих дронами в Судані протягом останнього тижня, сягнула 15. Атаки також фіксували у штатах Хартум, Гезіра, Сеннар, Червоне море, Гедареф, Кассала та Річка Ніл.

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Скарги проти Ефіопії

У неділю дрони атакували підстанції Абу-Хамад у штаті Річка Ніл та Аль-Дабба у Північному штаті. Після цього уряд Судану заявив, що подав скарги проти Ефіопії до Ради Безпеки ООН і Ради миру та безпеки Африканського союзу. Хартум звинуватив Аддис-Абебу в причетності до нападів на цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в кількох штатах країни.

Ефіопія не надала негайного коментаря щодо цих звинувачень. Суданська влада та правозахисні групи також звинувачують воєнізовані Сили швидкої підтримки у нападах на цивільну інфраструктуру. Угруповання зазвичай не коментує такі закиди та заявляє, що працює для захисту цивільних.

Суданська армія та Сили швидкої підтримки воюють із квітня 2023 року через розбіжності щодо інтеграції воєнізованого формування. За даними Anadolu Agency, конфлікт призвів до загибелі десятків тисяч людей і переміщення близько 13 мільйонів осіб на тлі погіршення гуманітарної та продовольчої кризи.

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