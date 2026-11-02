Дроны атаковали электрические подстанции в городах Арома и Нью-Халфа в восточном суданском штате Кассала ранним утром в понедельник. В результате ударов в штате произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные источники и очевидцев.

Пожары на подстанциях

На видео, распространенных в социальных сетях, видны пожары на подстанциях в Нью-Халфе и Ароме. Подразделения гражданской обороны пытались потушить огонь на объекте в Ароме.

После этих ударов число электроэнергетических объектов, атакованных дронами в Судане за последнюю неделю, достигло 15. Атаки также фиксировались в штатах Хартум, Гезира, Сеннар, Красное море, Гедареф, Кассала и Нил.

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Жалобы против Эфиопии

В воскресенье дроны атаковали подстанции Абу-Хамад в штате Нил и Аль-Дабба в Северном штате. После этого правительство Судана заявило, что подало жалобы против Эфиопии в Совет Безопасности ООН и Совет мира и безопасности Африканского союза. Хартум обвинил Аддис-Абебу в причастности к нападениям на гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты в нескольких штатах страны.

Эфиопия не предоставила немедленного комментария по поводу этих обвинений. Суданские власти и правозащитные группы также обвиняют военизированные Силы быстрого реагирования в нападениях на гражданскую инфраструктуру. Группировка обычно не комментирует такие обвинения и заявляет, что работает для защиты гражданских лиц.

Суданская армия и Силы быстрого реагирования воюют с апреля 2023 года из-за разногласий по поводу интеграции военизированного формирования. По данным Anadolu Agency, конфликт привел к гибели десятков тысяч человек и перемещению около 13 миллионов человек на фоне ухудшения гуманитарного и продовольственного кризиса.

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