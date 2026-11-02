周一早些时候，无人机袭击了苏丹东部卡萨拉州阿罗马和新哈勒法两座城市的电力变电站。袭击导致该州发生大范围停电，阿纳多卢通讯社报道，消息援引当地消息人士和目击者。

变电站发生火灾

社交媒体上传播的视频显示，新哈勒法和阿罗马的变电站发生火灾。民防部门试图扑灭阿罗马设施内的火灾。

在这些袭击之后，过去一周苏丹遭无人机袭击的电力设施数量达到15处。喀土穆州、杰济拉州、森纳尔州、红海州、盖达里夫州、卡萨拉州和尼罗河州也记录到袭击。

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针对埃塞俄比亚的申诉

周日，无人机袭击了尼罗河州的阿布哈马德变电站和北方州的阿尔达巴变电站。此后，苏丹政府表示，已向联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会提交针对埃塞俄比亚的申诉。喀土穆指控亚的斯亚贝巴参与了针对该国多个州民用基础设施和能源设施的袭击。

埃塞俄比亚没有立即就这些指控发表评论。苏丹当局和人权组织还指控准军事组织快速支援部队袭击民用基础设施。该组织通常不对这类指控发表评论，并称其致力于保护平民。

自2023年4月以来，苏丹军队和快速支援部队因整合该准军事组织的分歧一直在交战。据阿纳多卢通讯社报道，这场冲突已造成数万人死亡，并导致约1300万人流离失所，期间人道主义和粮食危机不断恶化。

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