Co najmniej trzech Palestyńczyków zginęło, a kilka kolejnych osób zostało rannych w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy w Palestynie 2 listopada. Poinformowała o tym, powołując się na medyków, Channel NewsAsia.

Ataki w Chan Junus i Al-Mussadar

Według medyków dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w dwóch oddzielnych nalotach w Chan Junus na południu enklawy. Kolejna osoba zginęła podczas izraelskiego nalotu w miejscowości Al-Mussadar.

Izraelskie wojsko nie skomentowało natychmiast tych ataków.

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Oświadczenia stron w sprawie zawieszenia broni

Izrael twierdzi, że Hamas ponownie się zbroi i przeprowadza ataki, naruszając zawieszenie broni zawarte rok temu. W ostatnich tygodniach Izrael nasilił ataki na ugrupowanie. Hamas zaprzecza próbom przeprowadzania ataków lub odbudowywania swojego arsenału i oskarża Izrael o podważanie porozumienia pokojowego dotyczącego Gazy.

Zawieszenie broni zawarte w ubiegłym roku przy mediacji USA przewiduje przyszłą odbudowę terytorium. Jednocześnie negocjatorzy nie osiągnęli porozumienia w sprawie rozbrojenia Hamasu i wycofania izraelskich wojsk. Według Channel NewsAsia siły izraelskie kontrolują około dwóch trzecich terytorium Strefy Gazy, z którego nakazały mieszkańcom wyjechać.

Dane o ofiarach

Przedstawiciele systemu ochrony zdrowia Strefy Gazy twierdzą, że od początku zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1580 Palestyńczyków. Izrael z kolei informuje o śmierci czterech swoich żołnierzy. Władze palestyńskie podają również, że od początku izraelskiej operacji w Gazie, rozpoczętej po ataku bojowników kierowanych przez Hamas na południe Izraela 7 października 2023 roku, zginęło ponad 74 tysiące osób.

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